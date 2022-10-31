Диетолог назвала идеальный завтрак для осени Диетолог Залетова: осенью на завтрак нужно есть яркие блюда с выраженным вкусом

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Идеальный завтрак на осенний сезон должен включать в себя компоненты, помогающие улучшить настроение. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразила врач-диетолог Татьяна Залетова. Она привела примеры подходящих для осеннего завтрака продуктов.

По словам Залетовой, осенью качественный заатрак должен не просто иметь сбалансированный набор белков, жиров, витаминов и минеральных веществ, но и доставлять человеку удовольствие. В этой связи его следует дополнять продуктами ярких цветов с насыщенными ароматами и с выраженными вкусами.

Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии, и вы получите удовольствие, поскольку такая еда стимулирует выработку гормонов счастья, - отметила диетолог.

Она также предупредила, что идеальный зактрак не должен вести к набору лишнего веса, не следует злоупотреблять повышающими настроение продуктами и "заедать" негативные эмоции.

Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние — эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периода, - подчеркнула Залетова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пшенная каша с тыквой — один из лучших вариантов осеннего завтрака. По ее словам, плод тыквы содержит клетчатку и каратиноиды — предшественники витамина А, которые нужны организму для обновления слизистой, что важно для поддержания иммунитета. Также организм поддерживают витамины группы В из пшенки, которые укрепляют нервную систему.