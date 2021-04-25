Диетолог назвала идеальные продукты для «вечернего зажора»

https://static.news.ru/photo/0b635e3c-a708-11eb-96bc-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: krrot.net

В случае приступов компульсивного переедания, известных также как «вечерний зажор», следует отдавать предпочтение овощам. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По словам диетолога, компульсивное переедание — нарушение пищевого поведения, когда человек посредством активации вкусовых рецепторов рассчитывает получить некоторое количество эндорфина — случается вечерами у многих людей. В такие минуты Мухина советует взять пучок сельдерея и начать его жевать.

Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберёте лишних калорий, — говорит врач.

При этом злоупотреблять овощами также не стоит, поскольку некоторые из них имеют отрицательную калорийность и на переваривание уходит больше калорий, чем получается организмом при их поедании. Если постоянно употреблять такие овощи, человек будет чувствовать упадок сил и нехватку жизненной энергии, ему будет сложно сохранять трудоспособность.

Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала, как съесть кулич и не навредить здоровью. По словам специалиста, при употреблении кулича на Пасху необходимо придерживаться так называемой безвредной нормы употребления праздничного лакомства.