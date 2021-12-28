Диетолог Мойсенко раскрыла секрет полезных десертов на Новый год

Сделать новогодний десерт не только вкусным, но и полезным можно, если добавить в него меньше сахара, рассказала «Народным Новостям» диетолог и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Она посоветовала также заменить пшеничную муку при приготовлении лакомства на кокосовую, ореховую, рисовую или гречневую.

Если в составе будет фруктоза из фруктов — это будет хорошо. Отлично подойдут орехи, всевозможные ягоды, в том числе замороженные. Конечно, и настоящие фрукты: бананы, киви, мандарины, апельсины, виноград. Но важно, чтобы их не было в избыточном количестве. <...> Можно купить настоящий горький шоколад. Растопить его и сделать красивое украшение для тортиков, а не использовать дешёвые композиции, содержащие большое количество пальмового масла, — сказала Мойсенко.

Она добавила, что для желе подойдут агар-агар и белок куриного яйца. По словам Мойсенко, хорошо, когда десерты готовят прямо перед Новым годом — это поможет поднять настроение.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала замариновать мясо в томатной пасте, а колбасу заменить бужениной, чтобы сделать новогодний стол более полезным. Она также порекомендовала добавить орехи и сухофрукты в салаты, а на десерт сделать пастилу, зефир, желе или безе.