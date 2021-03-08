Диетолог назвала главные ошибки при поедании блинов

https://static.news.ru/photo/4e05b9e0-802c-11eb-b3bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционное для Масленицы блюдо — блины — подходит далеко не всем людям. Поэтому есть их нужно с осторожностью, а некоторым придётся и вовсе отказаться от лакомства, предупредила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Даже тем, кто не жалуется на здоровье, не стоит слишком увлекаться блинами, особенно свежеприготовленными, подчеркнула она.

Противопоказанием, по словам медика, является обострение панкреатита, холецистита, гастрита и язвенной болезни желудка. Дело в том, что свежая выпечка вызывает высокое напряжение ферментных систем. Поэтому блины могут привести к обострению и других фоновых заболеваний, пояснила врач.

Не нужно есть блины с пылу с жару, нужно дать им остыть: горячая выпечка ‒ очень тяжёлая для желудка. Лучше не добавлять большое количество масла в тесто, не промасливать блины при жарке, большое количество жиров способствует нарушению пищеварения, и возможно обострение заболеваний, — приводит слова Диановой Радио Sputnik.

Она добавила, что девушкам достаточно двух-трёх блинов за один приём пищи, а мужчинам — трёх-четырёх в зависимости от массы тела.

Гастроэнтеролог отметила, что следует обращать внимание и на начинку блинов. Например, сладкая начинка более опасна. Не рекомендуются для этого жирный творог и большое количество жирной рыбы.

Лучшей начинкой, по словам диетолога, является мясная благодаря высокому содержанию белка, а худший вариант — блины со сметаной, вареньем или сгущёнкой, так как они повышают уровень глюкозы, и уже через два-три часа очень захочется есть.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 8 по 14 марта.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Анна Белоусова заявила, что блины можно есть практически всем, включая диабетиков. Главное — не употреблять их в пищу стопкой.