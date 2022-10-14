Диетолог назвала главные ошибки худеющих Диетолог Нефедова: главной ошибкой худеющих является резкое снижение калорийности пищи

Фото: pixabay

Люди, желающие сбросить лишний вес, чаще всего совершают три главные ошибки. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. По ее словам. существует значительное количество популярных диет, основанных на ложных представлениях о правильном питании, которые замедляют избавление лишних килограммов, а не ускоряют этот процесс.

По словам диетолога, самой распространенной ошибкой худеющих является резкое снижение калорийности пищи, игнорирование фруктов и овощей, а также ограничение зерновых продуктов. Врач подверкнула, что если организм получает слишком мало калорий, обмен веществ замедляется и вес остается на месте. Это происходит из-за замедления метаболизма.

Наш организм начинает переходить в режим консервации. Его не кормят, и он начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает. Можно есть больше и терять в весе, - рассказала Нефедова.

Она подчеркнула, что женщина за сутки должна потреблять 1800-2000 калорий, мужчина - 2800-3000 калорий. Это считается нормой для зоровых и активно двигающихся людей.

Нефедова также посоветовала худеющим делать упор в рационе на овощи и фрукты, которые обеспечат организм жидкостью, витаминами, минералами и клетчаткой.

Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата, - рекомендовала диетолог.

Также она посоветовала не отказываться от зерновых продуктов. Их отсутствие плохо влияет на микробиоту кишечника и ведет к аутоиммунным заболеваниям и психическому расстройству. Кроме того, при нехватке зерновых человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладким, резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что американский миллиардер Илон Маск, фотомодель Ким Кардашьян и другие известные знаменитости похудели, поскольку использовали для похудения интервальное голодание и эндокринный метод похудения с помощью пептидных препаратов для диабетиков, способствующих снижению веса у совершенно здоровых людей.