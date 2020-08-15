Диетолог назвала чёрный список продуктов для ужина

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Существуют продукты питания, от которых лучше отказаться, когда речь заходит об ужине. Среди них: жирная пища, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, выпечка и сладости, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, подобный вечерний рацион нагружает пищеварительную систему.

Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжёлая — она не даст возможность организму отдохнуть за ночь. <...> Также не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий, — цитирует аналитика РИА Новости.

Эксперт предложила тем, кто следит за фигурой, исключить из вечернего рациона крупы из-за содержащегося в них крахмала, а он замедляет процесс снижения веса. То же самое касается макаронных изделий и картофеля.

Если же вес в норме, можно всё это не убирать из рациона. Вопрос в количестве, — добавила она.

Кроме того, диетолог советует отказаться от солений и маринованных овощей, так как подобные блюда стимулируют аппетит и задерживают воду в организме.

Что касается молочных продуктов — здесь всё индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость, — отметила Круглова.

Ужинать врач предлагает растительной пищей, мясом птицы, морепродуктами, нежирными сырами, творогом, так как вечером организм уже не требует большого количества энергии. Поэтому вечером лучше ограничиться лёгким перекусом, богатым полезными веществами.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы.

По мнению Чехониной, углеводы требуются человеку с утра как источник энергии. Однако завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повысит риск недополучить их суточную норму в течение дня.