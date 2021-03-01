Диетолог назвал самый полезный для здоровья суп

Чечевичный суп можно назвать одним из самых полезных первых блюд. Это жидкое блюдо богато растительным белком и содержит 12 аминокислот. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Деккер.
Как пишет МК, такое блюдо также можно
Вторым по полезности Ольга Деккер назвала овощной суп на мясном бульоне. Зимой такое блюдо можно готовить из замороженных овощей, непременно добавляя туда стручковую фасоль, кабачок и сельдерей. При этом важно использовать как можно меньше простых углеводов.
Если же вместо мяса положить в суп рыбу, в сочетании с овощами блюдо будет более диетическим.
Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о «суперпродуктах», способных продлить жизнь. По их словам, таковой является пища, богатая растительным белком. Об этом писал NEWS.ru.