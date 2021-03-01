Диетолог назвал самый полезный для здоровья суп

https://static.news.ru/photo/03fafa40-0e94-11eb-ab0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Чечевичный суп можно назвать одним из самых полезных первых блюд. Это жидкое блюдо богато растительным белком и содержит 12 аминокислот. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Как пишет МК, такое блюдо также можно дополнить животным белком, кроме того, оно содержит в себе больше количество клетчатки и помогает в укреплении иммунитета человека.

Вторым по полезности Ольга Деккер назвала овощной суп на мясном бульоне. Зимой такое блюдо можно готовить из замороженных овощей, непременно добавляя туда стручковую фасоль, кабачок и сельдерей. При этом важно использовать как можно меньше простых углеводов.

Если же вместо мяса положить в суп рыбу, в сочетании с овощами блюдо будет более диетическим.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о «суперпродуктах», способных продлить жизнь. По их словам, таковой является пища, богатая растительным белком. Об этом писал NEWS.ru.