Диетолог назвала самые вредные соусы Диетолог Тихомирова: майонезные соусы являются самыми вредными

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Соусы, содержащие в своем составе майонез, являются самыми опасными для человека, заявила в беседе с URA.RU член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. По ее словам, такие соусы, как сырный или «1000 островов», содержат в себе много жира и соли, их употребление может привести к ожирению и обезвоживанию организма.

Майонез — это растительное масло, взбитое с желтком, и еще добавлена соль. Таким образом, майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость. Если мы любим соусы, то лучше использовать любые другие, но только не те, что сделаны на основе майонеза. На основе майонеза готовятся такие соусы, как сырный, «1000 островов», — рассказала Тихомирова.

Она отметила, что главная задача соуса — сделать еду более вкусной и, если хочется дополнить пищу вкусом майонеза, его можно сделать менее вредным.

Малокалорийный майонез делается очень просто. Берется одна часть классического майонеза и две части воды, все это взбивается промышленными миксерами, и получается майонез, который будет иметь меньшую калорийность. Калорийность легкого майонеза в три раза меньше, чем классического, — поделилась рецептом диетолог.

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