Диетолог назвал самые полезные для мужчин продукты

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты нужно обязательно употреблять мужчинам для здоровья.

Диетолог отметил, что, в первую очередь, в рационе у мужчин должен быть белковая еда. Также важны животные жиры, в состав которых входят мужские половые гормоны.

Если он не добирает животных жиров, а жена его только оливковым маслом кормит, то он и мужик будет никакой. Они это чувствуют, поэтому у них кусок сала или свинины изо рта не отожмёшь, — привели слова Алексея Ковалькова в газете «Известия».

При этом, по мнению врача, мужчины не должны забывать про потребление клетчатки — она даст чувство насыщения.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Ковальков посоветовал любителям ночных перекусов обратить внимание на яичные белки. Он отметил, что белок можно жарить или варить, главное его съесть прямо перед сном, чтобы активизировать выработку соматотропного гормона.