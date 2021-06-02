Диетолог назвал самую полезную июньскую ягоду

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Из трёх июньских ягод — черешни, вишни и клубники — наиболее полезна первая. Однако в неограниченном количестве её есть нельзя. Об этом врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что глобальных различий между тремя ягодами нет. В них содержится большое количество витаминов, но черешня является лидером по их усвоению. Кроме того, в ней меньше клетчатки. К тому же эта ягода обладает мочегонными свойствами.

По словам специалиста, черешня выделяется из трёх ягод наибольшим количество фруктозы, поэтому её употребление следует ограничивать людям, имеющим избыток веса. Желательно не включать её в рацион тем, кто страдает нарушениями углеводного обмена. Врач также посоветовал не есть черешню во второй половине дня.

Вишня и клубника — более диетические ягоды. Они обладают несколько меньшим по сравнению с черешней спектром витаминов.

Диетолог добавил, что конкретных норм употребления сезонных ягод нет, однако лучше не злоупотреблять ими. Дело в том, что все три ягоды красные и могут вызвать аллергию.

Переедать не стоит, лучше ограничить употребление через день и не более 200 граммов, — посоветовал он.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва предупредила, что неограниченное употребление ягод может стать причиной набора лишнего веса. По её словам, ягоды имеют довольно высокую калорийность и их употребление необходимо регламентировать. При этом она добавила, что к появлению лишних килограммов могут привести также отсутствие физической активности и неправильное питание.