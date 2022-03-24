Диетолог назвал ранние симптомы, требующие проверки на диабет

Гнойничковые заболевания кожи и генитальный зуд могут говорить о сахарном диабете, предупредил врач-диетолог Александр Гинзбург в разговоре с «Народными Новостями». Кроме того, обследоваться на уровень сахара в крови нужно в том случае, если упал иммунитет, добавил он.

Самые ранние симптомы, когда надо бежать и проверять уровень сахара —гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии. Второй ранний симптом — снижение иммунитета, — сказал Гинзбург.

В случае этого заболевания он посоветовал питаться так, чтобы снизить избыточный вес: минимум сахара и мяса, а также продуктов с высоким гликемическим индексом и трансжиров. Больше грубого хлеба, «защищённых» круп, морской рыбы и овощей. Также стоит выбирать не очень сладкие фрукты с ягодами и кисломолочные продукты.

Ранее американский врач-диетолог Сьюзан Келли сообщила, что о высоком уровне сахара в крови говорит частое мочеиспускание, затуманенное зрение, головная боль и постоянная усталость. Кроме того, симптомами являются чувство голода и онемения, а также потеря веса. При появлении указанных симптомов Келли советует сразу обращаться к эндокринологу.