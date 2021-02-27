Диетолог назвала рацион для профилактики болезней сердца

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Чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания важно соблюдать определённый рацион питания, а не только отказаться от каких-то отдельных продуктов. Об этом напомнила Врач-диетолог Лидия Ионова.

По словам специалиста, для предотвращения болезней сердца нужно снизить потребление животных жиров, уменьшить количество потребление красного мяса до двух раз в неделю, а также исключить переработанное мясо — колбасы, ветчину, сардельки.

Одновременно с этим в рационе следует увеличить количество овощей, также ежедневно в умеренных количествах нужно употреблять фрукты.

Ионова отметила, что минимизировать риск развития сердечных заболеваний можно при систематическом поступлении в организм полиненасыщенных жирных кислот.

Ими может быть как льняное масло, орехи, семечки в умеренном количестве, так и жирная морская рыба в умеренном количестве, — рассказала диетолог в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее специалисты выявили неожиданный эффект от употребления яблок. Проведённое ими исследование показало, что яблоки способны влиять на развитие памяти. Свои выводы они сделали также в ходе экспериментов над мышами. Учёные культивировали стволовые клетки из мозга взрослых грызунов, а затем добавили в них кверцетин и 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. В результате вещество способствовало стимуляции нейрогенеза — процесса образования новых нейронов, писал NEWS.ru.