Диетолог назвал продукты, укрепляющие иммунитет в пандемию

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал продукты, которые укрепляют иммунитет в пандемию. Необходимыми полезными свойствами обладают жирная рыба, приправы и пряности, приводят слова диетолога «Известия».

В жирной рыбе содержатся противовоспалительные элементы, которые хорошо влияют на организм человека за счёт присутствия омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Рыба содержит белок, необходимый для синтеза клеток иммунной системы. В этом плане можно отдать предпочтение лососю или скумбрии.

Обеззараживающими свойствами обладают приправы — куркума, имбирь и перец. Полезны в плане укрепления иммунитета напитки с корицей, гвоздикой, кардамоном. Они же способны поддерживать здоровье лёгких.

Также шиповниковый чай является одним из самых полезных напитков зимой, во многом благодаря тому, что он укрепляет иммунитет, способствует правильной работе сердца, помогает сбросить вес и насыщает кожу влагой. Этот напиток содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов, вызывающих опасные заболевания.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что кардамон, корица, имбирь, чёрный перец и чеснок помогут россиянам укрепить иммунитет зимой. По словам диетолога, в холода очень важно следить за уровнем витамина С, который содержится в цитрусовых, комбуче, отварном картофеле и квашеной капусте.