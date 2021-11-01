Диетолог назвал продукты, полезные для профилактики тромбоза

Тромбоз чаще всего бывает вызван атеросклерозом — заболеванием, которое связано с нарушениями обмена холестерина в крови. Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Народными Новостями» посоветовал россиянам употреблять продукты, которые снижают этот показатель.

Он особенно выделил зелень, овощи и фрукты, так как в них содержится большое количество клетчатки. К этому же списку диетолог отнёс и пищу на основе цельнозерновых, например овсяная каша или киноа.

Бобровский посоветовал россиянам потреблять витамины для нормализации работы сердечно-сосудистой системы и ограничить потребление животных жиров.

Данные витамины содержатся в продуктах питания, имеющих красный цвет: морковь, гранат и так далее. Это условное разделение, но оно наиболее просто запоминается, — пояснил диетолог.

Ранее врач Андрей Продеус назвал продукты многократно повышающие риск образования тромбов. Он особенно выделил петрушку, шпинат и базилик.