Диетолог назвал продукты, от которых стоит отказаться при пандемии

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, каких продуктов в рационе следует воздерживаться при пандемии коронавируса. Это еда, которая содержит большое количество сахара, жареное мясо, холодные напитки, пишет URA.RU.

По словам доктора, есть продукты, которые нежелательны в пандемию. Это продукты, богатые сахаром, плюс жареное мясо.

Очень важный момент касается не столько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника, — сказал врач.

При этом, по мнению доктора, человек должен увеличивать в своём рационе пищу, которая содержит витамин D. По словам диетолога, позволяют не болеть продукты, богатые витамином D, а также препараты с фитонцидами, которые стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость тканей.

По продуктам богатые витамином D — это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал, — сказал диетолог.

Продукты, насыщенные витамином D, могут дать защиту в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе продукты питания вообще не оказывают никакого влияния на защищённость от заболеваемости.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими продуктами можно восполнить нехватку витаминов. По словам специалиста, авитаминоз способствует упадку сил и хандре.