Диетолог назвал продукты, от которых стоит отказаться при пандемии

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, каких продуктов в рационе следует воздерживаться при пандемии коронавируса. Это еда, которая содержит большое количество сахара, жареное мясо, холодные напитки, пишет URA.RU.
По словам доктора, есть продукты, которые
Очень важный момент касается не столько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника, — сказал врач.
При этом, по мнению доктора, человек должен увеличивать в своём рационе пищу, которая содержит витамин D. По словам диетолога, позволяют не болеть продукты, богатые витамином D, а также препараты с фитонцидами, которые стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость тканей.
По продуктам богатые витамином D — это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал, — сказал диетолог.
Продукты, насыщенные витамином D, могут дать защиту в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе продукты питания вообще не оказывают никакого влияния на защищённость от заболеваемости.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими продуктами можно восполнить нехватку витаминов. По словам специалиста, авитаминоз способствует упадку сил и хандре.