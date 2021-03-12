Диетолог назвал продукт, помогающий избежать переедания

https://static.news.ru/photo/13ea56e6-83c7-11eb-b320-96000091f725_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, употребление какого продукта поможет избежать переедания.

По его словам, перед приёмом пищи стоит съесть немного отрубей, представляющих из себя оболочку зерна, и запить их водой.

Они дадут ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше и не будете переедать, — отметил специалист на своём YouTube-канале.

Ранее Ковальков рассказал, как можно достаточно быстро похудеть без особых усилий. По словам медика, для этого необходимо просто заняться ходьбой. Тем не менее и тут есть свои нюансы. Во время физической активности сердце должно биться с определённой частотой. Именно она и говорит о том, что идёт процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир.

Как писал NEWS.ru, диетолог Мария Малышева развенчала самые популярные мифы о похудении. Медик отметила, что голодание, специальные препараты и огромное количество выпиваемой воды только усугубят ситуацию. Диетолог также подчеркнула, что не нужно исключать из рациона продукты, содержащие жир.