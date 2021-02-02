Диетолог назвал основные правила приёма витаминов в конце зимы

https://static.news.ru/photo/fcfd7df8-cd3e-11ea-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед тем как пить какие-либо витамины, нужно пройти обследование, чтобы понять, чего именно не хватает организму. Поможет в таком случае анализ показателей крови, который даст понимание «сиюминутной текущей ситуации».

Просто накупить баночек с разными витаминками — не всегда полезно для здоровья, сообщила диетолог Нурия Дианова в беседе с «360».

Максимум, что имеет смысл, это принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток. Принимать постоянно не стоит, но сейчас, когда в продуктах меньше полезных веществ, можно попробовать, — сказала Дианова.

При этом максимальный срок приёма таких поливитаминов не должен превышать пары месяцев.

Особенно актуально это в преддверии весны, когда из-за обманчивой погоды люди снимают с себя зимнюю одежду и из-за этого чаще простужаются, добавила врач. Но она высказалась против «огульного самолечения», которым занимается каждый второй её пациент.

Лечебную дозу любого витамина стоит принимать только в том случае, если есть его выраженный дефицит, подвела итог диетолог.

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