Диетолог назвал опасность употребления сыров

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Некоторые люди могут впадать в зависимость от сыров из-за их насыщенного вкуса. Чтобы не набирать лишние калории нужно уметь вовремя остановиться, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

В беседе с радио Sputnik от отметил , что у сыра, тем не менее, масса полезных свойств. Например, его могут есть люди с непереносимостью лактозы, потому что при производстве содержание лактозы значительно снижается. Важно подобрать сорт, который уберёт побочные явления.

Твёрдый, мягкий сыр или сырный продукт — каждый должен выбрать под себя. Стоит учитывать, что твёрдыми сортами можно быстрее насытиться, соответственно меньше съесть. А вот низкокалорийные сорта подойдут тем, кто хочет не набирать вес при поедании любимого продукта.

В сыре в 3–5 раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в 5–6 раз больше на 100 граммов продукта, соответственно сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше жира, насыщенного жира, — рассказал Бобровский.

Врач уточнил, что насыщенный жир часто становится причиной различных сердечно-сосудистых заболеваний.

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