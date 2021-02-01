Диетолог назвал опасность употребления сыров

Некоторые люди могут впадать в зависимость от сыров из-за их насыщенного вкуса. Чтобы не набирать лишние калории нужно уметь вовремя остановиться, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.
В беседе с радио Sputnik от
Твёрдый, мягкий сыр или сырный продукт — каждый должен выбрать под себя. Стоит учитывать, что твёрдыми сортами можно быстрее насытиться, соответственно меньше съесть. А вот низкокалорийные сорта подойдут тем, кто хочет не набирать вес при поедании любимого продукта.
В сыре в 3–5 раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в 5–6 раз больше на 100 граммов продукта, соответственно сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше жира, насыщенного жира, — рассказал Бобровский.
Врач уточнил, что насыщенный жир часто становится причиной различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль призвала завтракать без спешки и тщательно подходить к составлению меню для первого приёма пищи за день. Специалист назвала продукты, которые с утра употреблять не рекомендуется, писал ранее NEWS.ru.