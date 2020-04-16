Диетолог назвал наиболее вредный продукт

https://static.news.ru/photo/2d74a89a-7fdc-11ea-b878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков считает, что сахар является самым вредным продуктом в мире.

Врач подчеркнул, что его нужно исключить из рациона абсолютно всех людей.

Ни один продукт на Земле не создал столько смертей и не привёл к такому огромному количеству патологий, как сахар, — заявил Ковальков в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube.

Он подчеркнул, что житель Москвы употребляет за год в среднем 70 килограммов сахара. Это негативно сказывается на состоянии поджелудочной железы, которая «не выдерживает».

Врач напомнил, что нужно следить за уровнем сахара и не повышать его до шести единиц.

Ранее врач-диетолог Елена Чедия посоветовала во время самоизоляции не ограничивать себя в еде, но сбалансированно питаться. Пища должна содержать белки, углеводы и жиры. По её словам, крупы и макароны лучше заменить овощами. Питаться нужно не меньше трёх раз в день.

NEWS.ru писал, что американские учёные поставили под сомнение традиционный способ лечения диабета.