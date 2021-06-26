Диетолог назвал идеальную еду для просмотра телевизора

«Чипсы» из сладкого перца являются идеальным перекусом при просмотре телевизора. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-диетолог доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

По словам Ковалькова, в идеале трапезу и просмотр телепередач следует разделять , поскольку это может привести к перееданию: человек не обращает внимания на то, сколько продуктов съедает.

Однако если разделить два занятия не получается, идеальным перекусом станет сладкий перец. Диетолог советует нарезать его тонко и опустить в разные виды специй.

Хрустеть он будет как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца, — отметил Ковальков.

По словам специалиста, даже полная тарелка такой пищи не нанесёт организму вреда, зато при этом вы получите много витаминов. Кроме того, вместо перца можно брать и другие овощи.

Что касается напитков, то идеальным решением будет простая или газированная вода. Иногда диетолог разрешает побаловать себя колой без сахара. А вот свежевыжатых соков лучше избегать, поскольку в одном стакане напитка углеводов содержится столько же, сколько в сладкой газировке, а контролировать объём выпитого под телевизор бывает непросто.

Когда вы пьёте свежевыжатый сок, сахар поступает быстро, идёт огромный выброс инсулина, это разрушает поджелудочную железу, приводит к развитию сахарного диабета в течение шести лет, — резюмировал Ковальков.

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