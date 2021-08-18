Диетолог назвал главную опасность яблок

Врач-диетолог Марина Аплетаева в беседе с Lenta.ru рассказала, что яблоки противопоказаны людям с аллергией на косточковые плоды. Также не рекомендуется употреблять их при гастрите, эрозивном гастрите и любых воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта.

У людей с аллергией на косточковые часто возникает аллергия и на яблоки. Если у человека наблюдаются гастриты, или другие воспалительные процессы ЖКТ, фруктовая кислота может негативно отразиться на состоянии, — заявила Аплетаева.

Кроме того, кожура яблок довольно жёсткая по консистенции и также может раздражать слизистые.

Диетолог отметила и положительные свойства яблок. В них, например, содержится много железа. При этом она назвала яблоко «уникальным фруктом», который можно сочетать со сладкими, с солёными продуктами, с мясом, рыбой.

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