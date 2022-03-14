Диетолог назвал четыре причины есть овсянку с утра

Диетолог Рейо Лаатикайнен назвал четыре причины для ежедневного употребления овсянки на завтрак. Он заявил, что этот злак способствует снижению уровня сахара, холестерина и положительно влияет на работу кишечника, пишет Live 24.

Эксперт отметил , что овсянка особо полезна для тех, кто пытается снизить вес. Лаатикайнен порекомендовал заменить вечерний бутерброд на кашу. По его словам, в овсянке много клетчатки, что позволяет надолго насыщаться небольшим количеством калорий.

Диетолог объяснил, как содержащийся в овсянке бета-глюкан способствует нормализации «плохого» холестерина. Он рассказал, что при взаимодействии овса с водой образуется жидкая субстанция, которая не даёт вредным веществам всасываться в кровь. Кроме того, бета-глюканы способствуют снижению уровня сахара в крови.

Помимо этого, из-за благоприятного воздействия овсянки на кишечник кашу можно употреблять даже людям с проблемами с ЖКТ, добавил эксперт. Однако в этом случае готовить блюдо лучше на воде, без добавления сахара. Здоровым же пациентам можно готовить кашу на молоке и добавлять в неё фрукты, орехи, мёд и другие ингредиенты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала соблюдающим пост гражданам включить в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир. По её словам, такие продукты помогут восполнить необходимый запас питательных элементов.