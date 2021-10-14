Диетолог Минздрава оценил новый рацион питания больниц

Нововведения Минздрава в рационе питания больниц должны решить проблемы ожирения и дефицита витаминов. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он считает, что новая картотека диетических блюд улучшит качество питания в медицинских учреждениях.

Для того чтобы избежать ожирения, но получить из питания достаточно витаминов, нужно создавать специальные продукты, заявил Тутельян.

Это мы и сделали, подготовив рекомендации для больниц. Потребность поступающих в стационары людей в нутриентах существенно выше, чем у здоровых. Больные проходят хирургическое лечение, фармакотерапию. Всё это дополнительная нагрузка на ослабленный организм, поэтому в рационе пациентов должно быть больше витаминов, минералов и белков, необходимых для иммунной защиты, — сказал он.

При этом, по оценке диетолога, добавки не меняют вкус пищи и не вызывают аллергию.

Также Тутельян заявил, что вредной еды нет, а вредит чрезмерное употребление, того же фастфуда. По поводу витаминов он сообщил, что в сезон простуд стоит принимать любой поливитаминно-минеральный комплекс.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания и физических нагрузок. Зелёный чай, обильное питьё простой воды, строгие диеты и «особые» продукты никак не помогут повлиять на обмен веществ.