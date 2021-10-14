Диетолог Минздрава оценил новый рацион питания больниц
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:57, 14 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Нововведения Минздрава в рационе питания больниц должны решить проблемы ожирения и дефицита витаминов. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он считает, что новая картотека диетических блюд улучшит качество питания в медицинских учреждениях.
Для того чтобы избежать ожирения, но получить из питания достаточно витаминов, нужно создавать специальные продукты, заявил Тутельян.
Это мы и сделали, подготовив рекомендации для больниц. Потребность поступающих в стационары людей в нутриентах существенно выше, чем у здоровых. Больные проходят хирургическое лечение, фармакотерапию. Всё это дополнительная нагрузка на ослабленный организм, поэтому в рационе пациентов должно быть больше витаминов, минералов и белков, необходимых для иммунной защиты, — сказал он.
При этом, по оценке диетолога, добавки не меняют вкус пищи и не вызывают аллергию.
Также Тутельян заявил, что вредной еды нет, а вредит чрезмерное употребление, того же фастфуда. По поводу витаминов он сообщил, что в сезон простуд стоит принимать любой поливитаминно-минеральный комплекс.
Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания и физических нагрузок. Зелёный чай, обильное питьё простой воды, строгие диеты и «особые» продукты никак не помогут повлиять на обмен веществ.