https://static.news.ru/photo/cb1415a6-df4e-11e9-a4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как правильно питаться в осенний период.

По его словам, следует налегать на свежие овощи и фрукты, пока они доступны, а замороженные и консервированные оставить на зиму. Помимо этого, Тутельян рекомендует купить и принимать витаминно-минеральный комплекс и помнить о нормах калорийности в зависимости от образа жизни. Так, женщинам и мужчинам, ведущим малоподвижный образ жизни, не следует употреблять более 1800 и 2000 ккал в сутки соответственно, передаёт RT .

Как писал News.ru ранее, зарубежные диетологи составили шесть правил для эффективного и быстрого похудения для людей после 40 лет. Специалисты, например, советуют не накапливать жир, а использовать его в качестве источника энергии. Ещё необходимо спать не менее семи часов в сутки.