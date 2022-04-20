Диетолог Круглова: люди с лишним весом склонны к диабету

У людей с лишним весом, особенно если у них жировая ткань откладывается в области талии, предрасположенность к сахарному диабету второго типа гораздо выше, чем у людей без лишних килограммов, заявила диетолог Наталья Круглова. По её словам, диабет развивается не от каких-то конкретных продуктов, а на фоне избыточного веса, пишет «ФедералПресс».

Диабет развивается не от каких-то конкретных продуктов, а на фоне избыточного веса. Заболеваемость сахарным диабетом второго типа гораздо выше у людей, имеющих ожирение, причем, это абдоминальное ожирение, когда жировая ткань откладывается в область талии, — пояснила Круглова.

Диетолог подчеркнула, что вес обычно сильно увеличивается при потреблении продуктов с большим содержанием сахара и насыщенных жиров. Чтобы минимизировать риски развития диабета, она порекомендовала россиянам отказаться от ежедневного употребления сладких и газированных напитков, кондитерских изделий, а также жирных сливок, колбас и полуфабрикатов.

Ранее спортивный диетолог Ирина Писарева заявила, что безвредным для людей с сахарным диабетом может стать пасхальный кулич, приготовленный с использованием сахарозаменителей (стевии, эритрита) и муки грубого помола (кукурузная, льняная). По её словам, это главные компоненты, необходимые для приготовления «безопасного» пасхального хлеба.