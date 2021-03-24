Диетолог Кремля рассказала о правильном употреблении печенья

https://static.news.ru/photo/16d1a712-8c94-11eb-8e0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ Управления делами президента РФ Егана Королёва рассказала, при каких условиях для быстрого офисного перекуса можно использовать печенье.

Специалист отметила, что печенье представляет собой легкоусвояемые углеводы и потому является не лучшим вариантом для утоления голода.

Но зависит от того, какое это печенье. Если это галеты или диабетические печенья, то, естественно, у них ниже гликемический индекс. Если это обычное «Юбилейное» печенье, Oreo, крекеры или курабье — это плохой вариант перекуса, особенно для пациентов, у которых уже есть метаболические нарушения, — объяснила медик в беседе с порталом «Ридус».

Королёва подчеркнула, что овсяное печенье нельзя относить к диетическим, так как в его составе много сахара, консервантов и жиров. Диетолог рекомендовала не есть больше одного овсяного печенья в день. При этом она отметила, что людям зачастую тяжело ограничится такой маленькой порцией, поэтому лучше воздержаться от употребления этого продукта совсем.

В качестве альтернативы печенью для быстрого перекуса Королёва назвала овощи, ягоды и необработанные орехи. Ягод можно съесть до 30 грамм за один приём пищи, орехов — 20–30 грамм, уточнила медик.

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