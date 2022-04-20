Диетолог Королёва назвала голодание самым вредным способом похудеть

Голодание является самым вредным способом похудания, потому что эффект от такой диеты будет кратковременным, к тому же после воздержания люди обычно набирают дополнительные килограммы, считает диетолог Маргарита Королёва. По её словам, худеющим при помощи голодания редко когда удается «удержать» результат, пишет «Москва 24».

Человеку хочется вернуться к излюбленным продуктам, он начинает отдавать предпочтение продуктам, содержащим избыточное количество углеводов, продуктам с высоким гликемическим индексом, и при наличии уже имеющихся метаболических нарушений в организме это может привести не только к набору веса, но и к сахарному диабету второго типа, — предупредила Королёва.

По её словам, голодание также способствует развитию болезней сердца, сосудов, а также ряда онкологических заболеваний. Так как избыток жира является фактором для формирования провоспалительных компонентов в составе жировых клеток, избыточный вес тела может спровоцировать развитие 12 видов рака, заверила Королёва.

Ранее 53-летняя жительница Канады Натали Гангон, которую в сети сравнивают с 19-летней девушкой, раскрыла секрет своей красоты. По словам блогера, для сохранения молодости она тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Она отметила, что придерживается интервального голодания: она ест только в период с 12 дня до 8 вечера.