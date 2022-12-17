Диетолог Комиссарова назвала пять правил питания при изжоге

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Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале перечислила пять правил питания, которых стоит придерживаться при изжоге. Она рекомендует питаться небольшими порциями, не запивать еду напитками, избегать спиртного и не есть за четыре часа до сна. Также необходимо исключить из рациона вызывающие изжогу продукты: кофе, шоколад, мяту, помидоры, острое, жирные соусы и мясо.

Никаких диетических столов, вареного и на пару не нужно. Это прошлый век и сплошные мучения, — добавила Комиссарова.

Она также посоветовала при сильной изжоге обращаться к врачу.

Эндокринолог Наталия Тананакина ранее рассказала, что чтобы избежать переедания в новогодние праздники, следует избегать употребления пряностей и кислых продуктов. Она пояснила, что продукты с большим количеством специй стимулируют аппетит и приводят к перееданию из-за стимулирования слизистой желудка.

Врач добавила, что кислые, соленые и острые продукты обладают тем же эффектом, поэтому во время новогодних праздников стоит относиться к ним внимательнее. Эксперт подчеркнула, что алкоголь также усиливает аппетит и способен привести к перееданию.