Диетолог дала советы для нормализации питания после праздников

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации для нормализации работы желудочно-кишечного тракта после майских праздников. Об этом сообщает «Москва 24».

В первую очередь, она посоветовала вывести то, что накопилось в кишечнике за период выходных. Для этого стоит пить больше воды и есть продукты с высоким содержанием клетчатки, например сырые овощи или зелень.

Также очищению кишечника способствует чернослив и курага. Если кто-то пил в майские, то курага восстановит электролитный баланс, — отметила эксперт.

Затем на несколько дней стоит перейти на щадящее питание, в этот период можно употреблять супы-пюре, каши и другие жидкие и тёплые блюда. Также важно следить за калорийностью пищи — она не должна быть высокой. После такой разгрузки можно постепенно возвращаться к привычному рациону.

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