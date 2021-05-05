Диетолог дала советы для нормализации питания после праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации для нормализации работы желудочно-кишечного тракта после майских праздников. Об этом сообщает «Москва 24».
В первую очередь, она
Также очищению кишечника способствует чернослив и курага. Если кто-то пил в майские, то курага восстановит электролитный баланс, — отметила эксперт.
Затем на несколько дней стоит перейти на щадящее питание, в этот период можно употреблять супы-пюре, каши и другие жидкие и тёплые блюда. Также важно следить за калорийностью пищи — она не должна быть высокой. После такой разгрузки можно постепенно возвращаться к привычному рациону.
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