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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия дала рекомендации, как не набрать лишний вес за время вынужденной самоизоляции и карантина, при этом не ограничивать себя в еде. Врач объяснила, что питание должно быть сбалансированным, содержать белки, углеводы и жиры.

Про жиры не говорим, у нас их достаточно, пища жирная. Белки — это мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца. Углеводы — это овощи и фрукты. То есть у нас должно быть мясное блюдо обязательно с овощным гарниром, — привели слова Елены Чедия в ТАСС.

Врач-диетолог отметила, что крупы и макароны лучше заменить овощами, так как они менее калорийные, но достаточно насыщают. Она отметила, что не стоит ограничивать себя в частоте приёма пищи, напротив, питаться нужно не менее трёх раз в день.

Перекусы должны быть обязательные. Чем чаще человек принимаете пищу, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приёма <...> Перекусывать надо такими продуктами, в которых мало углеводов, чтобы не повышался уровень инсулина в крови, — сообщила врач.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Лидия Ионова назвала продукты, способные защитить от вирусов — это морская капуста, лук, чеснок и имбирь. Она отметила, что также стоит включить в рацион карри, куркуму, разные виды капусты, крупы, орехи и ягоды.