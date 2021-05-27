Диетолог дала совет, как выбрать хороший майонез

Польза и вред популярного у россиян майонеза определяются его ингредиентами, поэтому в хорошем продукте в составе должны быть только яйца, уксус, горчица, подсолнечное масло, соль и сахар. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Хороший майонез не несёт в себе чего-то страшного для организма. Другое дело — майонезы, которые мы покупаем, не читая состав. Мы смотрим на красивую упаковку, на крупные надписи, а надо смотреть на ингредиенты, — объяснила Соломатина.
Диетолог посоветовала покупать обычный майонез нормальной жирности, поскольку все низкокалорийные соусы имеют различные добавки и консерванты, иначе они были бы просто невкусными.
Дневной нормой употребления майонеза, по её словам, является одна столовая ложка продукта. При этом лучше не добавлять сразу всю ложку, а растянуть на день небольшими порциями.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша предложила заменить майонез на более лёгкий вариант. Например, на греческий йогурт, сметану с добавлением горчицы или майонез, наполовину разбавленный сметаной.