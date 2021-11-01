Диетолог дала рекомендации вегетарианцам

При отказе от употребления мяса следует восполнять дефицит витамина В12 таблетками. Также нужно следить за уровнем железа в организме, рассказала «Народным Новостям» член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова.

В отличие от мясоедов, веганам и вегетарианцам сложнее получить железо. Поэтому стоит обращать внимание на орехи, которые нужно жарить или замачивать перед употреблением, так как это способствует повышению фитиновой кислоты, содержащейся в данном продукте и предотвращающей непосредственную абсорбцию железа, — сообщила Нефёдова.

Помимо этого, диетолог порекомендовала отказавшимся от мяса обратить внимание на богатые микроэлементами продукты. Например, на растительное молоко. А назвать рацион с мясом или без него предпочтительным, по мнению Нефёдовой, нельзя. Каждому человеку подходит свой вариант.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что умеренное потребление красного мяса не ведёт к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но его употребление в больших количествах может увеличить риск онкологии кишечника.