«Диета — не снотворное»: медик призвал россиян худеть «с головой»

https://static.news.ru/photo/e56d3608-8fc9-11eb-9405-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Быстро избавиться от лишнего веса очень трудно по разным причинам — надоевшие килограммы уходят у всех по-разному, а стремление сесть на модную диету, например перейти на интервальное голодание, не всегда является признаком успешного похудения. Это же не снотворное, чтобы всем одинаково помогало, считает диетолог Михаил Гинзбург. Именно поэтому грамотная борьба с «жирком» начинается «с головы».

Эту голову очень сложно перестроить на новый лад. Нужна глубокая подсознательность. <...> Темпы похудения бывают разные. Главное, чтобы это сопровождалось нормальным состоянием здоровья. Одно похудение не равно другому похудению. <...> Беда в том, что большинству толстых людей не хватает терпения на весь срок лечения. Через какое-то время бросают всё это, и у них возникает обратный ход вещей, — рассказал эксперт в эфире телеканала «360».

Он добавил, что стройные люди отличаются от полных тем, что первые отличаются непоседливостью, подвижностью, «шустростью» и очень структурированной жизнью, большим количеством приятных занятий, чем обильная трапеза. Соответственно, идёт иной расход энергии.

На операционный стол, по словам специалиста, могут лечь те, кто слишком сильно потолстел, находится за гранью, в районе III или IV степеней ожирения, то есть весит примерно в два раза больше нормы. Гинзбург отметил, что после хирургического вмешательства могут возникнуть серьёзные психологические проблемы. Нельзя принуждать человека — ему нужно «созреть, дойти до этого, что это его единственный шанс».

Заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников посоветовал тем, кто пытается похудеть, ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. Далеко не все люди, мечтающие сбросить лишние килограммы и соблюдающие различные диеты, догадываются о том, что сводят свои старания на нет. По словам медика, в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — почти столько же, сколько и в пиве.

Ранее, как писал NEWS.ru, эндокринолог Зухра Павлова назвала необычный способ сбросить вес. Она посоветовала накапливать в организме вместо белого жира бурый, который формируется в результате частых прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и закаливания.