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Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что результаты диагностики двоих госпитализированных ранее с признаками ОРВИ будут готовы утром 23 января. Они попали в больницу сразу как сошли с рейса Шанхай — Санкт-Петербург.

Завтра утром готовы будем вам сообщить, — сказал чиновник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос о том, когда станет известен диагноз госпитализированных.

Между тем, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Утром 22 января китайские СМИ сообщали, что диагноз подтверждён уже у 473 человек. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Местом распространения вируса стал город Ухань. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики.

Заболевание также зафиксировано в Японии, Таиланде, Южной Корее и США у людей, прибывших из Китая.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.