Диабет увеличивает риск старческой деменции в два раза

https://static.news.ru/photo/762ccdc8-09ae-11ea-8572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com

Французские учёные доказали, что развитие диабета второго типа до 60 лет увеличивает в два раза риск развития деменции в пожилом возрасте.

Медики обнаружили, что деменция в возрасте 70 лет была вдвое выше у людей, которым диагностировали диабет 10 лет назад и более, пишет Daily Mail.

Диабет второго типа часто сопровождается ожирением, но поддаётся профилактике и даже может быть обратимым для некоторых пациентов.

Тем не менее исследование Парижского университета показало, что годы нерегулярного снабжения мозга инсулином и глюкозой могут способствовать развитию деменции. Дело в том, что заболевание повреждает сосуды и блокирует поступление кислорода в мозг, что и становится причиной необратимых старческих изменений.

Если человек заболевает в более молодом возрасте — это в значительной степени ведёт к высоким рискам последующего слабоумия, — сказано в статье.

Кроме деменции опасность диабета в том, что он часто становится причиной сердечных заболеваний, инсульта и почечной недостаточности.

Ранее NEWS.ru писал, что регулярное недосыпание повышает риск развития деменции в старости со всеми вытекающими осложнениями. Особенно это касается людей среднего возраста, предупредили исследователи из Франции, Великобритании и Финляндии.