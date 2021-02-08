Разрушает бессимптомно: эксперты рассказали о необычном типе диабета

Сахарный диабет называют эпидемией XXI века. Болезнь относится к числу самых распространённых заболеваний. Главная опасность недуга — он как магнит притягивает другие заболевания. Так, 80% смертей пациентов с сахарным диабетом происходит от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако некоторые его виды протекают без клинических проявлений. Люди чувствуют себя хорошо и не знают о диагнозе. NEWS.ru расспросил экспертов о редкой, но опасной патологии.

Постоянная жажда и голод, потеря веса, быстрая утомляемость, незаживающие раны. По этим симптомам можно заподозрить у себя сахарный диабет. Но некоторые формы этого заболевания никак себя не проявляют. Человек чувствует себя прекрасно, а внутри развиваются патологические процессы. Бессимптомно протекает один из подтипов MODY-диабета (от англ. maturity onset diabetes of the young — сахарный диабет взрослого типа у молодых) — MODY2, сообщила NEWS.ru врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН Алла Овсянникова. Он диагностируется у 68% больных с MODY. Внешние проявления у него практически отсутствуют, поэтому больные могут долго не подозревать о диагнозе. Диабет MODY2 обычно является случайной находкой. Например, у женщин его выявляют во время беременности. У призывников — в ходе медосмотра.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Этот вид сахарного диабета не лечится препаратами, но человеку необходима специальная диета. Больному следует ограничить углеводы, сахар, алкоголь. Если этого не сделать, повышается риск развития диабетических осложнений — микро- и макрососудистые нарушения, нефропатия (поражение почек), ретинопатия (поражение внутренней оболочки глаза).

Всего выделяют 14 подтипов MODY-диабета. Из общего числа больных он встречается в 10% случаев. Единственная причина появления заболевания — поломка в генах. Такой диабет передаётся по наследству. Если у одного из родителей диагностирована патология — у ребёнка она будет с вероятностью 50%.

Одна из серьёзных проблем эндокринологии — некорректная диагностика MODY. По словам Аллы Овсянниковой, в 40% случаях его принимают за диабет второго типа, ещё в 7% — за первый тип. За постановкой неправильного диагноза следует неподходящее лечение, например препаратами инсулина. Они неэффективны и могут нанести серьёзный вред здоровью.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми тяжёлыми последствиями для организма грозит другой подтип диабета — MODY3. Как сообщила Овсянникова, в 30% случаев у больных развиваются макро- и микрососудистые осложнения.

Ген, в котором происходит мутация, «отвечает» не только за сахарный диабет, но ещё и за обмен липидов (жиры и жироподобные вещества. — NEWS.ru). Если вовремя не начать профилактику, то у таких пациентов возникают ранние инфаркты и инсульты, в возрасте от 18 до 35 лет. Алла Овсянникова врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН

Последние исследования доказывают — при своевременном назначении правильной терапии все подвиды MODY-диабета можно полностью взять под контроль и избежать осложнений. Для лечения MODY используются производные сульфонилмочевины и ингибиторы DPP-4.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям с генетической предрасположенностью к диабету, чьи ближайшие родственники страдали этим заболеванием, врач рекомендует сдать генетический тест. Обследование поможет выявить предрасположенность к MODY-диабету.

В России поздно диагностируют не только MODY, но и более распространённые формы диабета — первый и второй тип, гестационный. Этим недугом страдают 8% россиян, а официально он выявлен у 4–6% из них, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. Большинство случаев диагностируют на этапе клинической картины. Когда начинает падать зрение, разрушаться сосуды и появляются незаживающие раны. По мнению врача, купировать заболевание нужно, когда случилось небольшое повышение сахара в крови. Тогда тяжёлых последствий удастся избежать.