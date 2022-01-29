Девушка умерла во время липосакции в московской клинике

Девушка скончалась в одной из московских клиник во время липосакции, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной прокуратуры. Отмечается, что во время процедуры пациентке стало плохо и врачи не смогли её спасти.

По предварительной информации, вечером 29 января 2022 года в одну из столичных больниц из частного центра пластической хирургии, расположенного на улице Рогова, в тяжёлом состоянии доставлена 27-летняя женщина, которой проводилась пластическая операция. Женщина скончалась, — пояснили в ведомстве.

Во время липосакции у пациентки случилась клиническая смерть. Врачи попытались её реанимировать, а затем госпитализировали в больницу. Девушку спасти не удалось.

Липосакция — метод коррекции фигуры, проводимый хирургическим путём, в основе которого лежит удаление подкожно-жировой клетчатки.

Ранее стало известно, что 34-летняя пациентка столичной клиники попала в реанимацию после пластической операции. Во время липосакции у неё произошла остановка дыхания, и женщину не смогли вывести из наркоза. Пациентке потребовалась искусственная вентиляция лёгких, после чего её перевезли в реанимацию столичной больницы.