https://static.news.ru/photo/010e7508-6883-11ea-84dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Первая выздоровевшая от коронавирусной инфекции жительница Нижнего Новгорода призвала не поддаваться панике и рассказала, как ей оказывали помощь в местной инфекционной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Девушка 1993 года рождения стала первой в регионе, кто заразился коронавирусом. Её диагноз подтвердился 6 марта после того, как она прилетела из Милана. Её нашли санитарные службы после того, как у одного из её попутчиков подтвердился COVID-2019. После обследования её забрали в больницу и изолировали, а 17 марта выписали полностью здоровой.

По словам нижегородки, никакого ухудшения самочувствия вообще не было.

Выявилось это только после плановой сдачи анализов и стало для меня неприятным сюрпризом, — приводит её слова РИА Новости.

В больнице она ощущала себя достаточно странно, ведь симптомов у неё никаких не было. Жительница Нижнего Новгорода при этом понимала, что курс лечения пройти необходимо.

Сейчас самочувствие отличное. Среди рекомендаций врачей — соблюдать здоровый образ жизни и не переохлаждаться. Мне хочется поблагодарить за поддержку врачей и медсестёр больницы, — отметила она.

Девушка также уточнила, что медики сразу же разузнали обо всех её контактах и местах, куда она ходила, вернувшись из путешествия по Италии.

Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав Украины подтвердил второй случай смерти от коронавируса в стране.