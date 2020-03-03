Жительница Новосибирска похудела до 40 килограммов при росте 175 сантиметров, потому что в компании смеялись над её пухлостью, когда она весила 65 килограммов.
Появившиеся у 21-летней девушки комплексы привели к тому, что она стала есть по три ложки пищи в день, работая при этом помощником повара. За месяц ей удалось скинуть 13 килограммов, но у неё начали сдавать нервы, она часто плакала. Медики говорили девушке, что надо питаться нормально, но она их не слушала,
Когда Кира (имя изменено) поехала со своим молодым человеком отдыхать на Байкал, она весила уже 40 килограммов и ей становилось всё хуже, а ещё через несколько дней девушка очнулась в больнице, где врачи сообщили, что она едва не впала в инсулиновую кому.
Парень принял решение расстаться с Кирой, и возвращаться к нормальной жизни ей помогала мама. Сейчас девушка весит 55 килограммов и чувствует себя хорошо.
Грустно, что в погоне за худыми ляжками и впалыми щеками умирают красивые девчонки и мальчишки. Если у кого-то есть знакомые, у которых анорексия, не пугайтесь, не думайте, что это прихоть или глупая шутка. Тараканы, что в голове, тоже болеть умеют. Анорексия сбивает с толку. Я была уверена, что начну есть, и убеждала всех в этом, хотя было уже поздно. Боритесь за себя и не допускайте этой ошибки! — рассказала Кира.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Георгий Иващенко, который был подопечным Юлии Началовой на шоу «Один в один», в последнее время сильно похудел, так что его подписчики решили, что он заболел анорексией. Сам Иващенко заверил, что со здоровьем у него всё в порядке.
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