https://static.news.ru/photo/0b900f6c-5d1d-11ea-b25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Новосибирска похудела до 40 килограммов при росте 175 сантиметров, потому что в компании смеялись над её пухлостью, когда она весила 65 килограммов.

Появившиеся у 21-летней девушки комплексы привели к тому, что она стала есть по три ложки пищи в день, работая при этом помощником повара. За месяц ей удалось скинуть 13 килограммов, но у неё начали сдавать нервы, она часто плакала. Медики говорили девушке, что надо питаться нормально, но она их не слушала, пишет «КП-Новосибирск».

Когда Кира (имя изменено) поехала со своим молодым человеком отдыхать на Байкал, она весила уже 40 килограммов и ей становилось всё хуже, а ещё через несколько дней девушка очнулась в больнице, где врачи сообщили, что она едва не впала в инсулиновую кому.

Парень принял решение расстаться с Кирой, и возвращаться к нормальной жизни ей помогала мама. Сейчас девушка весит 55 килограммов и чувствует себя хорошо.

Грустно, что в погоне за худыми ляжками и впалыми щеками умирают красивые девчонки и мальчишки. Если у кого-то есть знакомые, у которых анорексия, не пугайтесь, не думайте, что это прихоть или глупая шутка. Тараканы, что в голове, тоже болеть умеют. Анорексия сбивает с толку. Я была уверена, что начну есть, и убеждала всех в этом, хотя было уже поздно. Боритесь за себя и не допускайте этой ошибки! — рассказала Кира.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Георгий Иващенко, который был подопечным Юлии Началовой на шоу «Один в один», в последнее время сильно похудел, так что его подписчики решили, что он заболел анорексией. Сам Иващенко заверил, что со здоровьем у него всё в порядке.