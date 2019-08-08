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Учёные Сибирского государственного медицинского университета провели исследование, в ходе которого выяснили вкусовые предпочтения комаров. Они подтвердили сделанное ранее открытие, что кровососущих более всего привлекают «жертвы» с первой группой крови.

По мнению томских специалистов, наиболее привлекательными для комаров являются универсальные доноры — люди с I группой крови. Их кусают в два раза чаще, чем, например, представителей II группы. Впервые это...