Врачи научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии установят протез девочке, потерявшей часть руки из-за избиения.
Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, — сообщил журналистам РИА Новости президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Как ранее писал News.ru, 4 июля в детскую больницу Назрани доставили ребёнка со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.