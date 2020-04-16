Дети с хроническими заболеваниями остались без лечения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7986cb60-7f5e-11ea-8b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профильные стационары прекратили плановую госпитализацию детей с хроническими заболеваниями из-за коронавирусной инфекции.

Пациенты с аутоиммунными ревматическими заболеваниями не могут получить жизненно необходимые курсы лечения, так как больницы отдают приоритет людям, заражённым COVID-19, сообщает «Московский комсомолец».

При этом перерыв курсов терапии для тяжелобольных детей в стационарах может значительно ухудшить состояние ребёнка и привести к непоправимым последствиям.

Мы долгими мелкими шагами шли к ремиссии, и сейчас это может кончиться, — привели слова матери больного ребёнка в «МК».

Межрегиональная общественная организация содействия и реализации социальных программ в области здравоохранения «Возрождение» обратилась в Министерство здравоохранения РФ с просьбой решить этот вопрос, сообщает издание.

У детей с аутоиммунными ревматическими заболеваниями при отсутствии лечения неизбежно разовьётся обострение заболевания, которое может привести к непоправимым последствиям и угрозе жизни. Они нуждаются в наблюдении врачей, им нужна помощь, несмотря на ситуацию в стране, — процитировали обращение в «Московском комсомольце».

Детям отказывают в госпитализации в связи с «эпидемиологической ситуацией в стране». Исключения делают для тяжелобольных с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также тем, кто нуждается в заместительной почечной терапии (диализ).

Мы хотим, чтобы дети, страдающие ревматическими заболеваниями, наряду с пациентами с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы имели возможность получать медицинскую помощь в полном объёме. Нашим детям требуется постоянная плановая госпитализация, особенно детям с диагнозом ювенильный артрит с системным началом и системная красная волчанка. Эти заболевания являются жизнеугрожающими, требующими постоянного врачебного наблюдения, — привели обращение главы организации Жанны Гарибян в «Московском комсомольце».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге приостановили приём пациентов по записи в Боткинскую инфекционную больницу и Покровскую больницу из-за нехватки коек.