https://static.news.ru/photo/73d54eea-6536-11ea-afc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Санкт-Петербурге. Среди заболевших — десятилетний ребёнок, уточнил губернатор Сергей Беглов.

Число пациентов с коронавирусом резко увеличилось в России: с 34 до 45 человек за 13 марта. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.

Все [заболевшие в Петербурге. —NEWS.ru,] приехали из-за границы, — цитирует Беглова «Интерфакс».

По информации издания, новые пациенты вернулись из Европы. Сейчас они госпитализированы в инфекционные боксы.

Как писал NEWS.ru, инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. ВОЗ признала ситуацию пандемией.