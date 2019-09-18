https://static.news.ru/photo/710c766e-da0a-11e9-ae6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Учёные выяснили, что дешёвый препарат против артрита можно использовать для лечения онкологических заболеваний крови.

При этих заболеваниях в крови увеличивается количество эритроцитов или тромбоцитов, из-за чего у пациентов наблюдается головная боль, потливость и жар. Все лекарства, избавляющие от подобных побочных эффектов, стоят очень дорого. Однако международная группа исследователей, тестируя различные средства, отыскали препарат метотрексат, которым обычно лечат артрит, и поняли, что он успешен в борьбе с острым лимфолейкозом. Его стоимость не превышает 4 тыс. рублей.

Даже незначительное количество препарата помогло снизить симптомы заболевания, — цитирует « Ридус » слова исследователей.

Ранее News.ru писал о том, что директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране. По его словам, если не изменить правила закупки лекарств, то рост смертности от рака составит 20–30%.