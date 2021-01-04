Дешёвое лекарство от вшей снижает риск госпитализации с COVID

https://static.news.ru/photo/ef474f7a-4f22-11eb-9d1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Исследование по заказу Всемирной организации здравоохранения в развивающихся странах (Аргентина, Египет, Бангладеш и не только) показало, что дешёвое средство от вшей способно снизить риск госпитализации пациентов с коронавирусом на 80%. Речь идёт об «Ивермектине».

Указанное средство в пересчёте стоит примерно 150 рублей. Как отметили учёные, «Ивермектин» не только снижает риск госпитализации, но и сокращает в два раза период выздоровления. Лекарство, считают медики, блокирует «нервную систему» клеток вируса и препятствует их размножению. Однако эксперты подчеркнули, что для доказательства высокого уровня эффективности препарата нужно провести ещё множество испытаний.

Исследования проходили следующим образом. Добровольцев в рамках эксперимента разделили на две группы. Одни получили настоящий препарат, а другие — плацебо. В первой группе умерли только восемь человек (из 573), а во второй — 44 (из 510).

Многие специалисты назвали проведённые испытания слабыми. Тем более, что «Ивермектин» добровольцам давали вместе с другими препаратами. Поэтому судить об эффективности именно этого лекарства пока нельзя. Ожидается, что скоро будут опубликованы результаты испытаний, в которых приняли участие ещё 7100 человек, пишет газета Daily Mail.

Как ранее передавал NEWS.ru, инфекционист назвал ограничения, при которых нельзя прививать пациента от коронавируса. Это проявления гриппа или ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

После прививки не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, как и дня за три до неё. Допустимо выпить пару бокалов в честь праздника, нужно проявлять осторожность с фастфудом и тяжёлой пищей, советует главный врач медицинского центра «Лидер» Евгений Тимаков.