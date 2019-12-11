https://static.news.ru/photo/35f53cb0-1b95-11ea-bc4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Медики сообщили, что почти все открытые косметические товары в магазинах заражены теми или иными патогенными микроорганизмами.

Исследования показали: около 90% баночек, палеток, кистей и тюбиков, стоявших на полке открытыми, небезопасны при их нанесении на кожу. И речь идёт не только о лице — получить инфекцию можно даже протестировав косметику на кисти руки, в случае, если на ней есть ранки или микротрещинки, передаёт Пятый канал.

При различных исследованиях, когда проводили микробиологические испытания, то находили и стафилококки, и грибы плесени, и дрожжи, и синегнойную палочку, — рассказала врач-дерматолог Наталья Васильева.

Помимо этого, в изученных образцах находили даже вирусы герпеса и гепатита. При этом, обнаружив на лице или руках гнойнички, высыпания, раздражения, пациенты часто не помнят, что тестировали косметику в магазине и затягивают с обращением к специалисту.

Как писал NEWS.ru ранее, инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина рассказала о негативном влиянии лака для ногтей на здоровье человека.