Медики сообщили, что почти все открытые косметические товары в магазинах заражены теми или иными патогенными микроорганизмами.
Исследования показали: около 90% баночек, палеток, кистей и тюбиков, стоявших на полке открытыми, небезопасны при их нанесении на кожу. И речь идёт не только о лице — получить инфекцию можно даже протестировав косметику на кисти руки, в случае, если на ней есть ранки или микротрещинки,
При различных исследованиях, когда проводили микробиологические испытания, то находили и стафилококки, и грибы плесени, и дрожжи, и синегнойную палочку, — рассказала врач-дерматолог Наталья Васильева.
Помимо этого, в изученных образцах находили даже вирусы герпеса и гепатита. При этом, обнаружив на лице или руках гнойнички, высыпания, раздражения, пациенты часто не помнят, что тестировали косметику в магазине и затягивают с обращением к специалисту.
Как писал NEWS.ru ранее, инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина рассказала о негативном влиянии лака для ногтей на здоровье человека.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен