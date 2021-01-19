Дерматологи назвали появление тёмных полосок на ногтях тревожным симптомом

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Появление на ногтевых пластинах «чёрточек и точек» тёмного цвета, напоминающих занозы, зачастую является не просто эстетическим недостатком, но и признаком серьёзного сбоя в работе организма, предупредили специалисты американской Академии дерматологической ассоциации.

«Чёрточки» на ногтях правильнее называть осколочными кровоизлияниями. Одной из причин их возникновения является высокий уровень холестерина, а это уже может быть предвестником заболеваний сердца и сосудов, передаёт Express.

При возникновении на ногтях осколочных кровоизлияний следует пройти обследование, проверить уровень холестерина, а также принять меры для нормализации уровня этого стероида. В частности, необходимо ограничить количество животных жиров, сладостей и мучного в рационе, отказаться от курения и спиртного, заняться спортом. Также могут помочь настои лекарственных трав и растений: липового цвета, корней одуванчика, семян льна.

Как писал NEWS.ru ранее, жёлтый цвет ногтей может говорить о развитии диабета второго типа. Здоровый ноготь всегда розовый, плоский и ровный по цвету, считает врач Элизабет Салада.