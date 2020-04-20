Здоровье

Дерматолог рассказала о вреде антисептиков для рук

07:32, 20 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование антисептиков и частое длительное мытьё рук с мылом могут нарушить микрофлору кожного покрова, которая сохраняет кожный иммунитет, предупредила врач-дерматолог Лариса Алексеева.

В частности, у многих людей от постоянного контакта с моющими веществами возникают различные дерматиты. Но есть способы сберечь здоровье кожи, например, ношение перчаток, передаёт Nation News.

Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет, — посоветовала дерматолог.

Алексеева отметила, что нужно использовать как увлажняющие кремы, так и питательные, и напомнила, что тщательное мытьё рук и использование антисептиков вне дома — совершенно необходимые меры профилактики коронавируса.

Cейчас мы переживём это сложное время, а потом уже начнём нашу кожу лечить, — резюмировала врач.

Как писал NEWS.ru ранее, нет никакой необходимости использовать при этом антибактериальное мыло, сообщили в Роспотребнадзоре. Мыло с названием «Антибактериальное» может быть бессильно против вирусов, так как они отличаются от бактерий устойчивостью.

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