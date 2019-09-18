Российский доктор-дерматолог Наталья Яковлева рассказала журналистам, что некоторым людям не стоит мыться каждый день. Она подчеркнула, что в этом вопросе не может быть общей необходимости в частоте приёмов душа или ванны.
По словам Яковлевой, всё индивидуально.
Говорить о том, что всё, не мойтесь каждый день — нельзя. Всё индивидуально. Появляется всё больше людей с аллергическими реакциями, им нужен особый уход за кожей, — приводит слова дерматолога сайт телеканала «Москва 24».
Медицинский специалист уточняет, что в осенне-зимний период часто напрягать кожу не надо. В это время, как говорит дерматолог, и так имеет место сезонное снижения увлажнения. Если повышать нагрузку — кожа страдает. Из-за этого, подчёркивает Яковлева, могут появиться дерматиты, раздражения и шелушения.
Специалист сообщает, что абсолютно здоровый человек может мыться ежедневно. А тем, у кого имеются проблемы, нужно выработать индивидуальный график исходя из особенностей организма.
То же самое Яковлева сказала и в отношении мытья головы.
Ранее News.ru писал, что дневной сон всего два раза в неделю может существенно снизить риск инфаркта и инсульта. Об этом заявили учёные из Лозаннского университета.