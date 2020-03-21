https://static.news.ru/photo/02f6fca4-6b77-11ea-b8ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что туалетная бумага может стать причиной воспаления, геморроя и даже онкологических заболеваний. Она посоветовала покупать бумагу без ароматизаторов, цветных принтов и оттенков.

Наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи, — рассказала «Вечерней Москве» Скорогудаева.

Свинец, который входит в состав красителей дешёвой туалетной бумаги, может стать причиной развития геморроя и даже онкологии. Бумагу, изготовленную в результате вторичной переработки, Скорогудаева тоже выбирать не советует, так как для её отбеливания используется хлор, который превращается в диоксин — токсичное и канцерогенное вещество.

Лучше выбирать обычную бесцветную, белую бумагу средней стоимости, — подытожила врач.

Как писал NEWS.ru, сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин призвал людей сохранять спокойствие, оставить панику по поводу коронавирусной инфекции и «перестать покупать туалетную бумагу».

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 253 заражённых.