Дерматолог рассказала, как предотвратить появление морщин

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Появление морщин, которые первыми указывают на старение кожи, может быть связано с нерациональным питанием, неправильным уходом, регулярным стрессом и эмоциональными перегрузками, сообщила дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.

По её словам, ключевую роль в образовании морщин играет мимика. Даже у детей, которые хмурятся и смеются, появляются заломы, но не морщины.

Это объясняется тем, что в молодости резервы кожи не дают морщинам образовываться. Но с возрастом уменьшается уровень коллагена, кожа обезвожена и морщины остаются, — пояснила она.

Жабоева уточнила, что у большинства людей признаки старения заметны уже в 25–30 лет, однако современная косметология может предложить множество способов избежать этого.

В первую очередь, рассказала дерматолог, необходимо максимально хорошо увлажнять кожу. При этом она отметила, что мимика есть у всех, однако морщины у людей образуются в разном возрасте.

Чем более увлажнённая и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы. Если у человека генетически тонкая, чувствительная и обезвоженная кожа, то этим людям надо в более раннем возрасте применять такие кремы, — сообщила эксперт.

Также могут помочь инъекционные процедуры, помогающие блокировать главную причину появления морщин — мимику. Такие процедуры часто называют «уколы красоты». Их могут делать и молодые люди в качестве профилактики, но в меньших дозировках, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-косметолог Екатерина Морозова сообщила, что для жительниц России характерен особый «смешанный» тип старения кожи.